Una vita dedicata al volontariato: l’Aido rende omaggio a Leonida Pozzi

«Che piccola cosa, una vita! La mia, come tutte, è una goccia. Voglio si perda in un mare d’amore, perché è l’unica via, altrimenti è una goccia sprecata: troppo piccola per essere felice da sola e troppo grande per accontentarsi del nulla». Con questa frase lasciata da Leonida Pozzi, il parroco don Angelo Belotti ha concluso l’ omelia durante la celebrazione della funzione funebre in memoria del cavaliere Leonida Pozzi , storica colonna dell’Aido ed ex sindaco di Ponte San Pietro, scomparso l’ultimo dell’anno, che si è svolta stamattina (3 gennaio) nella chiesa parrocchiale di Curno.