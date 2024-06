Unibg, dopo la magistrale otto laureati su dieci al lavoro entro un anno

È una fotografia dettagliata quella scattata dal nuovo rapporto annuale di AlmaLaurea , il consorzio interuniversitario che monitora la condizione occupazionale dei laureati di 78 atenei del Paese. A livello di tassi di occupazione, Bergamo mostra tendenzialmente valori ben più alti della media nazionale. «Incidono almeno due fattori – ragiona Sergio Cavalieri, rettore dell’Università degli Studi di Bergamo -. Uno è di contesto: siamo inseriti in un territorio produttivo e dinamico. Siamo sempre associati all’aeroporto di Orio al Serio, un hub di mobilità: in questo contesto, l’Università è un hub culturale. Il secondo fattore è più specifico: l’offerta formativa è fortemente collegata alle esigenze del territorio, lavoriamo a più mani con le realtà associative economiche e teniamo un’attenzione costante alle ricadute di ciò che facciamo. Il fatto di coinvolgere il mondo economico-sociale e il territorio nell’indirizzare le principali linee progettuali dell’ateneo riduce il mismatch tra domanda e offerta di lavoro». Complessivamente, il 92,7% dei laureati dell’Unibg si dice soddisfatto dell’esperienza universitaria.

Lauree triennali

Le magistrali

Il lavoro di domani

Sergio Cavalieri, rettore dell’Unibg

Cosa succederà magari tra dieci anni, invece? È questa l’altra grande sfida, a Bergamo come in ogni università: individuare le traiettorie professionali del futuro, formare i giovani affinché siano pronti a vivere anche quei lavori che oggi nemmeno immaginano. Lo richiedono i cambiamenti sempre più repentini della società e dell’economia. Per il rettore Sergio Cavalieri, serve una strategia che corra su più direzioni: «ibridazione» è la prima parola chiave. «Serve avere dei corsi di laurea che sempre più mettono insieme discipline diverse, ed è ciò che stiamo facendo – specifica Cavalieri -. A Ingegneria ad esempio parliamo di sostenibilità, ma anche di temi etici, perché un ingegnere deve comprendere le ricadute etiche e legali del proprio ambito, mentre nell’area umanistica abbiamo attivato dei corsi in digital humanities, così da formare filosofi che possano operare in maniera efficace all’interno delle realtà aziendali, e ancora abbiamo da poco avviato un nuovo corso di laurea magistrale sulla lettura delle complessità geopolitiche, di grande attualità. Il fatto che questi corsi coinvolgano più aree ci dà fiducia sul fatto che possano poi collegarsi alle future esigenze delle realtà lavorative». C’è quindi il tema delle «soft skills», che si traducono nel dare agli studenti competenze di «imprenditività, leadership, comunicazione», aggiunge Cavalieri.