Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 24 Ottobre 2025

UniBg, successo per la quarta edizione della Festa delle matricole

L’EVENTO. Più di 1000 le nuove studentesse e i nuovi studenti protagonisti dell’evento tenutosi giovedì 23 ottobre presso ChorusLife a Bergamo.

La festa delle matricole 2025 di UniBg a ChorusLife il 23 ottobre
La festa delle matricole 2025 di UniBg a ChorusLife il 23 ottobre

Una serata all’insegna dell’entusiasmo, della partecipazione e del senso di comunità ha caratterizzato la quarta edizione della Festa delle Matricole di UniBg , svoltasi giovedì 23 ottobre presso ChorusLife, in via Serassi 26 a Bergamo. L’iniziativa, ormai appuntamento fisso nel calendario delle iniziative di Open Campus, ha accolto le matricole dell’anno accademico 2025-2026 con un programma ricco di attività, musica e momenti di socialità, per dare loro un caloroso benvenuto nella comunità universitaria bergamasca.

Da sinistra: Sergio Gandi e Sergio Cavalieri
Da sinistra: Sergio Gandi e Sergio Cavalieri

La serata si è aperta alle 17 con «Vivere UniBg», l’agorà di idee e partecipazione che ha animato la Piazza di Chorus Life con stand, giochi, dimostrazioni e attività organizzate da liste e associazioni universitarie. Le matricole hanno avuto l’opportunità di scoprire da vicino la vita associativa dell’Ateneo, incontrando i rappresentanti del CUS Bergamo, di AEGEE, di ESN Bergamo (Erasmus Student Network), del CUT – Compagnia Universitaria Teatrale, e del CLU – Centro Laboratori Università.

Intervenuti per dare il benvenuto ai neoiscritti Sergio Cavalieri, Magnifico Rettore dell’Università degli studi di Bergamo, Sergio Gandi, Vicesindaco del Comune di Bergamo, Gabriele Cocco, Delegato del Rettore ai rapporti con studentesse e studenti, Fabio Cleto, Delegato del Rettore a UniBg OnAir, la Web Radio di Ateneo, e Giorgia Morotti, Presidente della Consulta degli studenti. A seguire, dalle 20 fino a mezzanotte, spazio alla musica e al divertimento con DJ Spicy e con l’aperitivo offerto da UniBg, che ha trasformato Chorus Life in una grande festa.

La Festa delle Matricole è un’iniziativa di Open Campus, il progetto dell’Ateneo dedicato al benessere, alla salute e alla dimensione socioculturale della comunità studentesca. L’obiettivo è rendere l’esperienza universitaria più ricca e partecipata, favorendo l’incontro, il dialogo e la costruzione di una comunità viva e inclusiva. Con oltre 1000 matricole iscritte, l’edizione 2025 conferma il successo di un evento che, anno dopo anno, continua a rappresentare un momento simbolico di accoglienza e appartenenza per chi inizia il proprio percorso all’Università degli studi di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Istruzione
università
Tempo libero
Vita quotidiana
Sociale
Gente, Persone
Arte, cultura, intrattenimento
Intrattenimento (generico)
Sergio Cavalieri
Sergio Gandi
Gabriele Cocco
Fabio Cleto
Giorgia Morotti
unibg