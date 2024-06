Urne aperte, Bergamasca al voto - Le foto in città e provincia

I seggi saranno aperti dalle 15 alle 23 di sabato 8 giugno e dalle 7 alle 23 di domenica 9. Ricordiamo che ogni elettore dovrà portare con sé alle urne la propria tessera elettorale e un documento di identità in corso di validità.

Al voto per il Parlamento europeo sono chiamati tutti i bergamaschi: gli aventi diritto al voto, in base ai dati diffusi ieri dalla Prefettura, sono 880.727, di cui 435.956 uomini e 444.771 donne, suddivisi in 977 sezioni elettorali, di cui otto ospedaliere.

I candidati sindaco a Bergamo

Hanno votato sabato pomeriggio i tre candidati sindaco di Bergamo: alle 15 Andrea Pezzotta alla Social Domus, a seguire Elena Carnevali a Palazzo Frizzoni alle 16.30, Apicella alle 18 nella scuola Alberico da Rosciate.

I numeri

In 164 Comuni – compresa la città di Bergamo – si vota anche per sindaco e consiglieri comunali: al voto amministrativo sono interessati 605.166 elettori, di cui 305mila donne circa e 299mila uomini. Gli aspiranti primi cittadini nei 164 Comuni sono 323 (una ventina in meno rispetto alla precedente tornata del 2019). In 46 realtà si è fatta avanti un’unica lista: la sfida si giocherà dunque con il quorum.

A Bergamo

