Cronaca / Bergamo Città
Sabato 25 Ottobre 2025

Via Paglia a Bergamo, da gennaio 70 operazioni contro spaccio e degrado: «L’area è monitorata h24»

SICUREZZA. La via è già nella «Zona rossa». I residenti sono «attendisti». Angeloni: «La polizia locale presente il 38% di ore in più».

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Forze dell’ordine impegnate in uno dei controlli in via Paglia
Forze dell’ordine impegnate in uno dei controlli in via Paglia

Sono state già 70 dall’inizio dell’anno le operazioni «a largo raggio», come sono ribattezzate, organizzate dalla questura cittadina nella zona di via Paglia per contrastare i fenomeni che generano insicurezza in quella strada e nei dintorni: spaccio di droga, schiamazzi, episodi di microcriminalità. Operazioni che vedono in azione la polizia di Stato, i carabinieri, la polizia locale, la Guardia di finanza e l’esercito e che, nel corso dei mesi, sono culminate con denunce e arresti.

La «zona rossa»

La via – in particolare nella parte sud, compresa tra via Bonomelli, via Novelli e via Paleocapa – è inserita dalla Prefettura cittadina nella cosiddetta «zona rossa»: l’area «a vigilanza rafforzata» e dove – recita il provvedimento – «vige il divieto di stazionare ai soggetti che assumono comportamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, tale da ostacolare la libera e piena fruibilità di quelle aree».

«Spazio più vivibile»

Mentre i residenti si dicono attendisti – «il progetto appare bello sulla carta, ma vedremo nella pratica se avrà effetti concreti sulla sicurezza», spiegano – l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni è certo che arriverà una svolta: «È chiaro che una strada che è un parcheggio non consente di far vivere lo spazio urbano e questo progetto conferirà maggiore respiro e renderà più vivibile lo spazio. È anche vero che la sicurezza è un puzzle e che questo è solo uno dei tanti tasselli, accanto al controllo del territorio e all’animazione da parte della comunità per far rivivere alcune zone. Tasselli che non si escludono tra loro».

I numeri della polizia locale

Angeloni rivendica con orgoglio l’incremento della presenza della polizia locale proprio in via Paglia e dintorni. E lo fa con dati concreti: «Tra il 2023 e il 2024 abbiamo registrato un aumento del 38% delle ore di presenza della polizia locale in quella zona. I dati di quest’anno ancora non li abbiamo, ma sono indubbiamente in crescita. La polizia locale è presente anche con gli agenti appiedati e i confronti con i residenti sono costanti per focalizzarci meglio sui problemi». Sempre quest’anno ha registrato anche una svolta sull’incremento delle telecamere: accanto ai due impianti già presenti da tempo all’incrocio Paglia-Paleocapa e in largo Medaglie d’oro, da gennaio sono stati aggiunti tre impianti (ciascuno con diversi occhi elettronici mobili) nella parte sud, agli angoli Paglia-Bonomelli, Paglia-Novelli e Novelli-piazzetta Spada.

«I controlli e gli arresti ci sono e li vediamo – spiegano gli abitanti –: il vero problema è che chi delinque ritorna sempre qui, spesso anche dopo qualche giorno dall’arresto»

«Praticamente la zona è controllata h24 non solo dalla polizia locale, ma anche da carabinieri e questura che monitorano in diretta le telecamere – aggiunge Angeloni –: le immagini si rivelano poi fondamentali per le indagini sullo spaccio o sugli altri reati della zona». La lente è da tempo puntata anche sulle attività commerciali, per evitare la vendita a tutti gli orari di alcolici, di generi invariati (recente il sequestro di 350 chili tra carne e pesce) e gli schiamazzi che infastidiscono i residenti. «I controlli e gli arresti ci sono e li vediamo – spiegano gli abitanti –: il vero problema è che chi delinque ritorna sempre qui, spesso anche dopo qualche giorno dall’arresto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Politica
Enti locali
Sociale
Questioni sociali (generico)
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Terrorismo
Giacomo Angeloni
Polizia Locale
Polizia di Stato
Carabinieri
Guardia di Finanza