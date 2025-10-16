Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 16 Ottobre 2025

Viminale, firmato protocollo per la sperimentazione di «Ragazzi on the road» in tutta Italia

IL PROGETTO. Nato a Bergamo, punta a trasformare l’educazione civica in esperienza concreta. L’intesa darà avvio a un programma che coinvolgerà fino a dieci aree pilota.

Redazione Web
Redazione Web
Un’esperienza di «Ragazzi on the road»
Un’esperienza di «Ragazzi on the road»

Bergamo

Giovedì 16 ottobre al Viminale è stato firmato un protocollo d’intesta interministeriale per avviare su scala nazionale la sperimentazione del formato di educazione alla sicurezza stradale dell’associazione «Ragazzi on the road», nato a Bergamo e già consolidato in diversi territori.

La firma al Viminale

L’intesa darà avvio a un programma che coinvolgerà fino a dieci aree pilota in tutta Italia. È stata firmata da Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, ed Egidio Provenzi, presidente dell’associazione.

L’annuncio al Meeting di Rimini, ad agosto. Il progetto, ricorda il Viminale, «punta a trasformare l’educazione civica in esperienza concreta: ragazze e ragazzi over 16, dopo specifica formazione e copertura assicurativa, affiancheranno Forze dell’ordine, Polizie locali e la catena del Nue 112, vivendo in prima persona le attività di prevenzione, sicurezza e soccorso stradale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sociale
Questioni sociali (generico)
Politica
governo
Enti locali
Istruzione
Scuola
Matteo Salvini
Matteo Piantedosi
Egidio Provenzi
Viminale
ragazzi on the road