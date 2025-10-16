Viminale, firmato protocollo per la sperimentazione di «Ragazzi on the road» in tutta Italia

Giovedì 16 ottobre al Viminale è stato firmato un protocollo d’intesta interministeriale per avviare su scala nazionale la sperimentazione del formato di educazione alla sicurezza stradale dell’associazione «Ragazzi on the road», nato a Bergamo e già consolidato in diversi territori.

La firma al Viminale

L’intesa darà avvio a un programma che coinvolgerà fino a dieci aree pilota in tutta Italia. È stata firmata da Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, ed Egidio Provenzi, presidente dell’associazione.

L’annuncio al Meeting di Rimini, ad agosto. Il progetto, ricorda il Viminale, «punta a trasformare l’educazione civica in esperienza concreta: ragazze e ragazzi over 16, dopo specifica formazione e copertura assicurativa, affiancheranno Forze dell’ordine, Polizie locali e la catena del Nue 112, vivendo in prima persona le attività di prevenzione, sicurezza e soccorso stradale».