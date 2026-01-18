Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 18 Gennaio 2026

Violenza domestica: in un mese 41 denunce in Bergamasca

I DATI. Dal 15 dicembre al 15 gennaio i Carabinieri di Bergamo hanno gestito decine di casi di «Codice rosso»: maltrattamenti, stalking, revenge porn e una tentata violenza sessuale.

La campagna delle Forze dell’ordine e dei centri anti violenza per denunciare i maltrattamenti
La campagna delle Forze dell’ordine e dei centri anti violenza per denunciare i maltrattamenti

Trenta denunce per maltrattamenti in famiglia, otto per atti persecutori, due casi di diffusione illecita di immagini intime e una tentata violenza sessuale: sono i numeri che raccontano l’attività della Compagnia dei Carabinieri di Bergamo tra il 15 dicembre e il 15 gennaio sul fronte dei reati rientranti nel cosiddetto «Codice Rosso». Un impegno quotidiano, coordinato dalla Procura di Bergamo, che ha portato all’attivazione immediata delle misure di tutela previste dalla legge, dalla valutazione del rischio per le vittime fino al coinvolgimento della rete antiviolenza del territorio.

Le violenze domestiche

Dietro ai numeri ci sono storie spesso complesse. Come quella di Azzano San Paolo, dove il 17 dicembre i Carabinieri sono intervenuti per una violenta lite in famiglia: un 44enne è stato denunciato per maltrattamenti e minacce di morte alla moglie. Durante l’intervento l’uomo ha aggredito e minacciato anche i militari, finendo nei guai anche per violenza a pubblico ufficiale.

Ad Albino, invece, un 42enne già denunciato in passato per maltrattamenti alla moglie è stato arrestato il 26 dicembre: nonostante il divieto di avvicinamento e l’allontanamento dalla casa familiare, è stato trovato all’interno dell’abitazione della donna, violando apertamente le prescrizioni del giudice. A Montello le indagini hanno ricostruito una lunga serie di minacce e vessazioni in ambito familiare. Un 37enne è stato prima denunciato e poi arrestato il 10 gennaio, con trasferimento in carcere, dopo che il quadro accusatorio si è aggravato.

I maltrattamenti alla madre

C’è infine il caso di Zanica, dove un 25enne è stato arrestato il 14 gennaio per i continui maltrattamenti alla madre convivente. In questo caso il giudice ha ritenuto insufficiente la semplice misura dell’allontanamento dalla casa familiare.

