Visite ed esami, si spende uno stipendio all’anno

Praticamente, è l’equivalente di uno stipendio . Una mensilità all’anno se ne va per la spesa più preziosa, quella per la salute: ed è una spesa in ulteriore aumento, anche perché sempre più spesso si deve ricorrere al privato per trovare una scorciatoia (salata) alle liste d’attesa pubbliche. In Bergamasca nel 2021 per la salute si sono spesi 1.236,85 euro a testa in media, 138 euro in più (+12,6%) rispetto al 2020. È uno dei temi più significativi che emerge dalla dettagliata analisi della Cgil di Bergamo su un campione rappresentativo (58.907) di dichiarazioni dei redditi elaborate finora nel 2022 (e dunque riferite all’anno d’imposta 2021) dai Caf bergamaschi del sindacato. E da questi 730 si ricava una fotografia profonda di quella che è la quotidianità di cittadini e famiglie, dalle detrazioni per le spese sanitarie a quelle per l’istruzione, dai mutui agli affitti.