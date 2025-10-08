Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 08 Ottobre 2025

Vitali, dissequestrate quote per 50 milioni

L’INCHIESTA. Revocato il provvedimento dopo che la società ha ridefinito alcune cariche.

Alessandra Loche
Alessandra Loche

Bergamo

Revocato il sequestro impeditivo delle partecipazioni societarie, per 50 milioni di euro, detenute dai fratelli Cristian e Massimo Vitali nelle società Expand srl e Vitali Spa. La Procura di Bergamo, come si legge in un comunicato che ha diramato mercoledì 8 ottobre, a seguito di confronti «positivi» con le difese, ha «accolto la richiesta di revoca», condividendo alcune misure per aumentare il controllo nelle società. In pratica all’interno di Vitali Spa ed Expand srl si è provveduto a ridefinire le cariche di alcuni organi, tra cui il collegio sindacale della prima società. Questa riorganizzazione è stata letta dalla Procura come un elemento in grado di apportare maggiore efficienza e controllo dell’operato sociale.

L’inchiesta

La vicenda era nata in seguito al fallimento della società Vita, da cui è poi scaturita l’indagine per bancarotta fraudolenta, che rimane aperta e che vede sempre indagati i due fratelli Vitali. Nel luglio scorso il gip Lucia Graziosi aveva disposto il sequestro impeditivo con la nomina di un custode giudiziario. Nell’ambito delle indagini nei confronti di Cristian e Massimo Vitali, precisa il comunicato firmato dal procuratore Maurizio Romanelli, «a seguito delle numerose interlocuzioni avvenute con le difese», gli avvocati Filippo Dinacci del Foro di Roma (per Massimo) e i colleghi Paolo Maestroni e Antonio Ugo Palma (per Cristian) «quest’ufficio, in data 26 settembre scorso ha revocato il sequestro preventivo disposto dal Gip di Bergamo delle partecipazioni societarie detenute nelle società Expand srl e Vitali spa». L’ufficio della Procura, prosegue la nota, «al termine del proficuo confronto con le difese, ha accolto la richiesta di revoca del sequestro, condividendo le misure».

«Il provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Bergamo riafferma la completa estraneità del Gruppi Vitali Spa dalla vicenda in oggetto. Le attività aziendali proseguono - senza rallentamento - nel pieno rispetto del piano industriale varato dal gruppo per il periodo 2025-2029», commenta il Gruppo Vitali in una nota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Giustizia, Criminalità
Processo
Criminalità
Cristian Vitali
Massimo Vitali
Lucia Graziosi
Filippo Dinacci
Paolo Maestroni
Maurizio Romanelli
Expand Srl
Vitali SpA
Procura di Bergamo