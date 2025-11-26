Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 26 Novembre 2025
«Vostro figlio coinvolto in una rapina». Ma è una truffa: la famiglia consegna oro e denaro
IL CASO. Un 48enne campano, già detenuto per reati analoghi, è stato raggiunto da una nuova misura di custodia cautelare in carcere per una truffa aggravata ai danni di un’anziana di Bergamo.
È in carcere un uomo di 48 anni, originario della Campania e già detenuto presso la casa circondariale di Sassari per fatti analoghi. L’uomo è indagato per una truffa aggravata commessa il 27 marzo 2025 ai danni di un’anziana residente a Bergamo.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sospettato avrebbe messo in atto un raggiro particolarmente sofisticato. Spacciandosi dapprima per un appartenente alle forze dell’ordine e successivamente per un “maggiore” della Sezione Antirapine, avrebbe convinto la vittima e i suoi familiari che il figlio fosse coinvolto in una rapina aggravata. Una messinscena studiata per creare paura e indurre la famiglia a consegnare denaro e gioielli, sostenendo che dovessero essere esaminati da un falso perito del Tribunale.
L’indagine, condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa di Bergamo e coordinata dalla Procura della Repubblica, ha permesso di raccogliere gravi indizi a carico dell’indagato. Decisive sono state le verifiche sui transiti veicolari nella zona, l’analisi delle telecamere di videosorveglianza e il confronto con i fotosegnalamenti presenti in banca dati. A ciò si è aggiunta l’individuazione fotografica da parte della vittima
Durante l’interrogatorio, l’uomo avrebbe ammesso i fatti, dichiarando di aver agito a causa di una situazione personale di difficoltà. L’esecuzione della misura cautelare è stata effettuata dagli agenti della casa circondariale di Sassari, dove l’indagato si trova attualmente detenuto.
