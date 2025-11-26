Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 26 Novembre 2025

«Vostro figlio coinvolto in una rapina». Ma è una truffa: la famiglia consegna oro e denaro

IL CASO. Un 48enne campano, già detenuto per reati analoghi, è stato raggiunto da una nuova misura di custodia cautelare in carcere per una truffa aggravata ai danni di un’anziana di Bergamo.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un’auto dei carabinieri in una foto d’archivio
Un’auto dei carabinieri in una foto d’archivio

È in carcere un uomo di 48 anni, originario della Campania e già detenuto presso la casa circondariale di Sassari per fatti analoghi. L’uomo è indagato per una truffa aggravata commessa il 27 marzo 2025 ai danni di un’anziana residente a Bergamo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sospettato avrebbe messo in atto un raggiro particolarmente sofisticato. Spacciandosi dapprima per un appartenente alle forze dell’ordine e successivamente per un “maggiore” della Sezione Antirapine, avrebbe convinto la vittima e i suoi familiari che il figlio fosse coinvolto in una rapina aggravata. Una messinscena studiata per creare paura e indurre la famiglia a consegnare denaro e gioielli, sostenendo che dovessero essere esaminati da un falso perito del Tribunale.

L’uomo avrebbe messo in scena un elaborato raggiro, fingendosi prima appartenente alle forze dell’ordine e poi “maggiore” della Sezione Antirapine, convincendo la famiglia a consegnare denaro e gioielli

L’indagine, condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa di Bergamo e coordinata dalla Procura della Repubblica, ha permesso di raccogliere gravi indizi a carico dell’indagato. Decisive sono state le verifiche sui transiti veicolari nella zona, l’analisi delle telecamere di videosorveglianza e il confronto con i fotosegnalamenti presenti in banca dati. A ciò si è aggiunta l’individuazione fotografica da parte della vittima

Durante l’interrogatorio, l’uomo avrebbe ammesso i fatti, dichiarando di aver agito a causa di una situazione personale di difficoltà. L’esecuzione della misura cautelare è stata effettuata dagli agenti della casa circondariale di Sassari, dove l’indagato si trova attualmente detenuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sassari
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Processo
Sociale
Questioni sociali (generico)
Carabinieri
Truffe