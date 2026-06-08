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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 08 Giugno 2026

Zoe Saldana incanta Città Alta: pranzo al Caffè del Tasso durante una pausa dal set

LA CURIOSITÀ. L’attrice hollywoodiana, impegnata nelle riprese della serie Netflix «Positano», ha visitato Bergamo insieme al marito Marco Perego. Pranzo in Piazza Vecchia e una dedica speciale per i 550 anni dello storico locale.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Zoe Saldana incanta Città Alta: pranzo al Caffè del Tasso durante una pausa dal set
Zoe Saldana con Marco Perego al Caffè dei Tasso in Città Alta

Una pausa tra un ciak e l’altro per scoprire le bellezze di Bergamo. Nella giornata di lunedì 8 giugno, l’attrice hollywoodiana Zoe Saldana, protagonista di numerosi successi internazionali, ha visitato Città Alta insieme al marito, il regista Marco Perego.

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L’attrice, impegnata in questi giorni nelle riprese della nuova serie Netflix «Positano», che

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La dedica di Zoe Saldana sul libro del Caffè del Tasso per i suoi 550 anni di storia

vede coinvolto anche l’attore Matthew McConaughey, ha scelto di concedersi alcune ore di relax lontano dal set con il marito. Dopo una passeggiata tra le vie storiche e i panorami più suggestivi di Città Alta, Zoe Saldana e Marco Perego si sono fermati per il pranzo al celebre Caffè del Tasso, uno dei locali simbolo di Piazza Vecchia.

Gentile, sorridente e disponibile, l’attrice ha lasciato un ricordo speciale della sua visita firmando il libro degli ospiti dello storico locale, che proprio quest’anno celebra l’importante traguardo dei 550 anni di attività. Nella dedica, un messaggio semplice ma sentito: «Grazie per l’amicizia e il pranzo ricco» in spagnolo. Un gesto molto apprezzato dal personale e dai presenti, che hanno potuto incontrare una delle star più amate del cinema internazionale in un clima di grande cordialità e discrezione.

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