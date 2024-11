Bruno Barbieri a Bergamo per provare gli hotel orobici per la sua trasmissione

Come avrà dormito Bruno Barbieri in città? martedì 12 novembre il conduttore televisivo, protagonista del programma «4 Hotel», ha fatto tappa a Bergamo, per provare un poker di alberghi.

Barbieri è stato avvistato in Città Alta all’Hotel Le Funi di via San Vigilio, mentre nel pomeriggio ha visitato anche l’Hotel Palazzo Santo Spirito di via Tasso. Le altre due tappe programmate dalla produzione di Sky sono state la Ripa Boutique Hotel ad Albino e il Bes Hotel Terme a Palazzago.

Rigorosamente off limits, anche al personale in servizio, i luoghi dove è stata girata la puntata all’interno degli alberghi Lo chef è arrivato a bordo della classica automobile nera d’ordinanza, con vetri oscurati e brandizzata con il logo «4 Hotel», con l’obiettivo di visitare il capoluogo assegnando i voti alle strutture ricettive. Attorno a Barbieri era schierato uno staff nutrito, composto da cameraman e addetti al programma, che ha allestito i set e ripreso il conduttore nelle diverse scene. Rigorosamente off limits, anche al personale in servizio, i luoghi dove è stata girata la puntata all’interno degli alberghi, dove possiamo immaginare Barbieri mentre analizza scrupolosamente ogni singolo dettaglio, a caccia del famigerato topper sopra il materasso, oppure l’immancabile capello tra lenzuola e cuscino.

Il clima autunnale ha messo appetito al conduttore, che ha espressamente richiesto di poter assaggiare il salame bergamasco Lo scopo del programma è eleggere l’hotel migliore, sentendo anche il parere degli altri concorrenti in gara. Durante le riprese Barbieri ha come sempre manifestato numerosi desideri, che gli host hanno tentato di esaudire, non senza difficoltà.

Tour in Tuk Tuk

Il clima autunnale ha messo appetito al conduttore, che ha espressamente richiesto di poter assaggiare il salame bergamasco. Ecco quindi, che uno degli albergatori è subito corso a caccia del prodotto tipico, per non deludere il suo ospite speciale. Durante la giornata trascorsa a Bergamo, Barbieri non si è fatto mancare un tour in Tuk Tuk, il nuovo mezzo arrivato da qualche mese anche nel capoluogo, che permette di scoprire anche i posti più nascosti in maniera originale. Tra Città Alta ed Astino, il Bruno «nazionale» ha potuto così apprezzare le bellezze artistiche e il paesaggio offerti dal nostro territorio.

Bergamo, complici i numerosi riconoscimenti ricevuti negli ultimi anni, dalla Città Creativa Unesco per la Gastronomia alla Capitale italiana della Cultura 2023, ha evidentemente attirato anche le produzioni più seguite di Sky. A fine settembre era stato avvistato in città anche Alessandro Borghese, conosciuto dal grande pubblico per il format «4 Ristoranti», che dovrebbe vedere presto protagonista anche la Bergamasca.

Quando in tv?