Fiera dei Librai, l’anteprima con la giornalista Mannocchi su guerra e memoria

Dalla Siria all’Afghanistan, dalla Palestina ai campi profughi, ciò che emerge nel libro non è una cronaca, ma un’etica dello sguardo: le voci delle vittime che parlano in queste pagine non chiedono rappresentazione né compassione, chiedono esattezza. Ogni parola è chiamata a misurarsi con ciò che resta quando la casa è perduta, il nome incrinato, il volto reso invisibile. E la memoria non è nostalgia né archivio, ma forza che obbliga a resistere. Francesca Mannocchi intreccia voci e testimonianze raccolte dalle guerre di cui è stata testimone, e affida alla poesia un compito necessario e scomodo: tenere aperta la domanda sull’umano, quando indifferenza o facili semplificazioni tendono a ignorarla.

Francesca Mannocchi collabora da anni con numerose testate giornalistiche. Ha realizzato reportage da Iraq, Libia, Libano, Siria, Yemen, Afghanistan, Ucraina, Palestina e molti altri paesi. Ha vinto numerosi premi giornalistici. Ha diretto il documentario Isis, Tomorrow presentato alla 75esima Mostra internazionale del Cinema di Venezia e il film documentario Lirica Ucraina con cui ha vinto il David di Donatello 2025. È autrice di sei libri. Per Einaudi ha pubblicato Io Khaled vendo uomini e sono innocente (2019 e 2023), con cui ha vinto il Premio Estense, Bianco è il colore del danno (2021 e 2022) e il libro di poesie Crescere, la guerra (2026). Dialoga con l’autrice: Daniele Rocchetti, direttore artistico della Fiera dei Librai di Bergamo. L’evento è organizzato da Fiera dei Librai Bergamo, in collaborazione con gres art 671 ed il contributo di Fondazione Pesenti Ets.