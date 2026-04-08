Fiera dei Librai, l’anteprima con la giornalista Mannocchi su guerra e memoria
LA TESTIMONIANZA. Sabato 11 aprile alle 11, nella cornice di gres art 671 la scrittrice presenta «Crescere, la guerra».
La 67esima edizione della Fiera dei Librai Bergamo, in programma dal 18 aprile al 3 maggio sul Sentierone nel centro della città, prende il via con il primo appuntamento di «Aspettando la Fiera», il ciclo di incontri che anticipa uno degli eventi culturali più attesi della città. Sabato 11 aprile alle 11, nella cornice di gres art 671 in via S. Bernardino 141 a Bergamo, la giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi presenta «Crescere, la guerra» (Einaudi, 2026).
Dalla Siria all’Afghanistan, dalla Palestina ai campi profughi, ciò che emerge nel libro non è una cronaca, ma un’etica dello sguardo: le voci delle vittime che parlano in queste pagine non chiedono rappresentazione né compassione, chiedono esattezza. Ogni parola è chiamata a misurarsi con ciò che resta quando la casa è perduta, il nome incrinato, il volto reso invisibile. E la memoria non è nostalgia né archivio, ma forza che obbliga a resistere. Francesca Mannocchi intreccia voci e testimonianze raccolte dalle guerre di cui è stata testimone, e affida alla poesia un compito necessario e scomodo: tenere aperta la domanda sull’umano, quando indifferenza o facili semplificazioni tendono a ignorarla.
Francesca Mannocchi collabora da anni con numerose testate giornalistiche. Ha realizzato reportage da Iraq, Libia, Libano, Siria, Yemen, Afghanistan, Ucraina, Palestina e molti altri paesi. Ha vinto numerosi premi giornalistici. Ha diretto il documentario Isis, Tomorrow presentato alla 75esima Mostra internazionale del Cinema di Venezia e il film documentario Lirica Ucraina con cui ha vinto il David di Donatello 2025. È autrice di sei libri. Per Einaudi ha pubblicato Io Khaled vendo uomini e sono innocente (2019 e 2023), con cui ha vinto il Premio Estense, Bianco è il colore del danno (2021 e 2022) e il libro di poesie Crescere, la guerra (2026). Dialoga con l’autrice: Daniele Rocchetti, direttore artistico della Fiera dei Librai di Bergamo. L’evento è organizzato da Fiera dei Librai Bergamo, in collaborazione con gres art 671 ed il contributo di Fondazione Pesenti Ets.
Sarà Mario Tozzi il protagonista del secondo appuntamento di anticipazione della Fiera dei Librai: giovedì 16 aprile alle 18, nell’Aula Magna di Sant’Agostino, il noto geologo, scrittore, conduttore televisivo e giornalista, presenterà Caro Sapiens. La storia della Terra e le scelte dell’umanità (Mondadori, 2025), un saggio brillante e fuori dagli schemi dove l’autore ci mostra quanto la nostra vita e quella della Terra siano intrecciate a doppio filo. La presentazione si inserisce nel programma della sesta edizione di Bergamo Next Level, l’evento annuale di Public Engagement dell’Università degli studi di Bergamo, in programma dal 15 al 17 aprile 2026. Info sul sito fieradeilibrai.it.
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