Domenica 02 Novembre 2025
Opi ad Amici, troppi dubbi. Sarà giudicato da una commissione esterna
IL TALENT. I pareri discordanti tra la sua coach Anna Pettinelli e l’altro prof di Canto, Rudy Zerbi, hanno portato alla decisione di mostrare Opi a una commissione esterna.
Saranno dei giudici esterni a valutare le esibizioni di Opi al talent «Amici» di Canale 5. Simone Opini, 24 anni di Bergamo, nella puntata messa in onda nel pomeriggio di domenica 2 novembre ha cantato due brani extra per scongiurare l’eliminazione dopo aver esordito con «Cosa ti aspetti da me» di Loredana Bertè.
Troppi dubbi: ci sarà una commissione esterna
Ma non è bastato: i pareri discordanti tra la sua coach Anna Pettinelli e l’altro prof di Canto, Rudy Zerbi, hanno portato alla decisione di mostrare a una commissione esterna le sue esibizioni nel talent. A dire il vero, già in questa trasmissione per il Canto c’erano ben tre giudici: Dardust, Vanessa Incontrada e Nicolò De Devitiis. Dopo le ormai consuete perplessità di uno dei tre insegnanti della sezione, appunto Zerbi (il suo voto è stato 3), e gli incoraggiamenti della sua coach Pettinelli (la terza prof del Canto è Lorella Cuccarini), è stato De Devitiis a riportare la palla al centro: «Ti sei misurato con un pezzo di un’artista gigante e c’è da considerare anche questo. A me piaci, ma mi manca qualcosa per metterti a fuoco completamente». Per arrivare al nervo scoperto che viene sempre toccato dopo le esibizioni di Opi: «Il tuo graffiato è bello, però magari cerca di seguire quello che ti dice Rudy: non farlo sempre. Il risultato arriverà, la strada è lunga».
Proposto per l’eliminazione
Stesa la classifica, con Gard primo e Flavia ultima, ma soprattutto Opi e Angie al ballottaggio per la sfida, Zerbi ha di nuovo chiamato in causa il bergamasco che l’aveva appena scampata e ne ha proposto l’eliminazione. Eventualità che Anna Pettinelli ha rifiuto. Dopo averlo fatto cantare altre due volte, è stata indicata la soluzione: una commissione esterna valuterà le esibizioni di Opi ad «Amici». «Così capiamo se sbaglio io o Anna Pettinelli», ha concluso Zerbi.
