Opi ad Amici, troppi dubbi. Sarà giudicato da una commissione esterna

Troppi dubbi: ci sarà una commissione esterna

Il cantante bergamasco Opi, durante l'esibizione messa in onda nella sesta puntata di Amici

Ma non è bastato: i pareri discordanti tra la sua coach Anna Pettinelli e l’altro prof di Canto, Rudy Zerbi, hanno portato alla decisione di mostrare a una commissione esterna le sue esibizioni nel talent. A dire il vero, già in questa trasmissione per il Canto c’erano ben tre giudici: Dardust, Vanessa Incontrada e Nicolò De Devitiis. Dopo le ormai consuete perplessità di uno dei tre insegnanti della sezione, appunto Zerbi (il suo voto è stato 3), e gli incoraggiamenti della sua coach Pettinelli (la terza prof del Canto è Lorella Cuccarini), è stato De Devitiis a riportare la palla al centro: «Ti sei misurato con un pezzo di un’artista gigante e c’è da considerare anche questo. A me piaci, ma mi manca qualcosa per metterti a fuoco completamente». Per arrivare al nervo scoperto che viene sempre toccato dopo le esibizioni di Opi: «Il tuo graffiato è bello, però magari cerca di seguire quello che ti dice Rudy: non farlo sempre. Il risultato arriverà, la strada è lunga».