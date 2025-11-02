Burger button
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Domenica 02 Novembre 2025

Opi ad Amici, troppi dubbi. Sarà giudicato da una commissione esterna

IL TALENT. I pareri discordanti tra la sua coach Anna Pettinelli e l’altro prof di Canto, Rudy Zerbi, hanno portato alla decisione di mostrare Opi a una commissione esterna.

Paolo Confalonieri
Paolo Confalonieri

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Simone Opini, 24 anni di Bergamo, durante l’esibizione ad Amici
Simone Opini, 24 anni di Bergamo, durante l’esibizione ad Amici

Saranno dei giudici esterni a valutare le esibizioni di Opi al talent «Amici» di Canale 5. Simone Opini, 24 anni di Bergamo, nella puntata messa in onda nel pomeriggio di domenica 2 novembre ha cantato due brani extra per scongiurare l’eliminazione dopo aver esordito con «Cosa ti aspetti da me» di Loredana Bertè.

Troppi dubbi: ci sarà una commissione esterna

Il cantante bergamasco Opi, durante l'esibizione messa in onda nella sesta puntata di Amici
Il cantante bergamasco Opi, durante l'esibizione messa in onda nella sesta puntata di Amici

Ma non è bastato: i pareri discordanti tra la sua coach Anna Pettinelli e l’altro prof di Canto, Rudy Zerbi, hanno portato alla decisione di mostrare a una commissione esterna le sue esibizioni nel talent. A dire il vero, già in questa trasmissione per il Canto c’erano ben tre giudici: Dardust, Vanessa Incontrada e Nicolò De Devitiis. Dopo le ormai consuete perplessità di uno dei tre insegnanti della sezione, appunto Zerbi (il suo voto è stato 3), e gli incoraggiamenti della sua coach Pettinelli (la terza prof del Canto è Lorella Cuccarini), è stato De Devitiis a riportare la palla al centro: «Ti sei misurato con un pezzo di un’artista gigante e c’è da considerare anche questo. A me piaci, ma mi manca qualcosa per metterti a fuoco completamente». Per arrivare al nervo scoperto che viene sempre toccato dopo le esibizioni di Opi: «Il tuo graffiato è bello, però magari cerca di seguire quello che ti dice Rudy: non farlo sempre. Il risultato arriverà, la strada è lunga».

Proposto per l’eliminazione

Stesa la classifica, con Gard primo e Flavia ultima, ma soprattutto Opi e Angie al ballottaggio per la sfida, Zerbi ha di nuovo chiamato in causa il bergamasco che l’aveva appena scampata e ne ha proposto l’eliminazione. Eventualità che Anna Pettinelli ha rifiuto. Dopo averlo fatto cantare altre due volte, è stata indicata la soluzione: una commissione esterna valuterà le esibizioni di Opi ad «Amici». «Così capiamo se sbaglio io o Anna Pettinelli», ha concluso Zerbi.

