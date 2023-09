«Promotore del dialogo in Terra Santa»: monsignor Pizzaballa sarà cittadino onorario di Bergamo

Questa la motivazione con la quale l’amministrazione di Bergamo ha assegnato a Pierbattista Pizzaballa il titolo di cittadino onorario «Giovanni XXIII». «L’azione pastorale del presule bergamasco S.E. Pierbattista Pizzaballa si è contraddistinta per equilibrio e spiccata capacità strategica e diplomatica, secondo lo stile di Papa Giovanni XXIII. Nella complicata mediazione tra lo Stato d’Israele e le autorità palestinesi, ha promosso costantemente il dialogo con tutte le forze presenti nel territorio, per garantire la presenza della comunità cristiana in Terra Santa, che sente in pericolo. La sua voce è una delle più ascoltate nell’intricato mondo politico religioso della Terra Santa. Il suo obiettivo è la pace tra i popoli di diverse etnie e religioni».