Annegato nel Lago di Como, a Gattinara i funerali di Rayan Jeirom Baylen: da bambino aveva vissuto a Seriate

Nei giorni scorsi era stato indicato Bergamo come luogo di residenza del giovane, ma l’ultimo domicilio di Rayan era in realtà a Gattinara. La famiglia aveva però avuto in passato un legame con la Bergamasca: quando Rayan era bambino viveva infatti a Seriate, prima del successivo trasferimento nel Vercellese.

Giallo sull’incidente

Resta ancora da chiarire con precisione cosa sia accaduto attorno alle 13.30 del 14 agosto, quando il 21enne è scomparso nelle acque davanti al pontile di Lenno. Rayan si trovava sul lago insieme alla fidanzata e i due avevano noleggiato un’imbarcazione a Menaggio.In un primo momento si era ipotizzato che il giovane, dopo essersi tuffato, fosse stato colpito da uno sbalzo termico. Nelle ultime ore ha però preso corpo anche un’altra ricostruzione, che resta comunque da confermare ufficialmente.Secondo questa ipotesi, il ragazzo si sarebbe tuffato mentre l’imbarcazione aveva ancora la marcia innestata. Il natante si sarebbe quindi progressivamente allontanato e Rayan avrebbe tentato di raggiungerlo a nuoto, mentre la fidanzata, rimasta a bordo, si trovava in una situazione di forte difficoltà e panico. Proprio durante il tentativo di raggiungere l’imbarcazione il giovane potrebbe aver accusato un malore, poi risultato fatale. Le ipotesi restano quindi al vaglio degli accertamenti.