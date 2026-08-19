Annegato nel Lago di Como, a Gattinara i funerali di Rayan Jeirom Baylen: da bambino aveva vissuto a Seriate
IL LUTTO. Saranno celebrati a Gattinara, nel Vercellese, i funerali di Rayan Jeirom Baylen, il 21enne morto nel lago di Como alla vigilia di Ferragosto. Il giovane, che da bambino aveva vissuto con la famiglia a Seriate, è stato recuperato martedì a 357 metri di profondità.Lettura 1 min.
Lago di Como
Saranno celebrati venerdì 21 agosto alle 15 a Gattinara, in provincia di Vercelli, i funerali di Rayan Jeirom Baylen, il giovane filippino di 21 anni morto nelle acque del lago di Como alla vigilia di Ferragosto. Il corpo del ragazzo era stato individuato e recuperato martedì mattina a 357 metri di profondità, nel tratto di lago davanti al pontile della NaviComo di Lenno, grazie all’intervento del Rov, il robot subacqueo gestito da remoto dai Volontari del Garda sotto il coordinamento della Guardia costiera.
Nei giorni scorsi era stato indicato Bergamo come luogo di residenza del giovane, ma l’ultimo domicilio di Rayan era in realtà a Gattinara. La famiglia aveva però avuto in passato un legame con la Bergamasca: quando Rayan era bambino viveva infatti a Seriate, prima del successivo trasferimento nel Vercellese.
Giallo sull’incidente
Resta ancora da chiarire con precisione cosa sia accaduto attorno alle 13.30 del 14 agosto, quando il 21enne è scomparso nelle acque davanti al pontile di Lenno. Rayan si trovava sul lago insieme alla fidanzata e i due avevano noleggiato un’imbarcazione a Menaggio.In un primo momento si era ipotizzato che il giovane, dopo essersi tuffato, fosse stato colpito da uno sbalzo termico. Nelle ultime ore ha però preso corpo anche un’altra ricostruzione, che resta comunque da confermare ufficialmente.Secondo questa ipotesi, il ragazzo si sarebbe tuffato mentre l’imbarcazione aveva ancora la marcia innestata. Il natante si sarebbe quindi progressivamente allontanato e Rayan avrebbe tentato di raggiungerlo a nuoto, mentre la fidanzata, rimasta a bordo, si trovava in una situazione di forte difficoltà e panico. Proprio durante il tentativo di raggiungere l’imbarcazione il giovane potrebbe aver accusato un malore, poi risultato fatale. Le ipotesi restano quindi al vaglio degli accertamenti.
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