Dolore per Ibrahima, raccolta fondi per il rimpatrio della salma in Senegal

In queste ore la famiglia di Ibrahima Ndaw, il ragazzo di 15 anni di origine senegalese morto lunedì pomeriggio all’ospIedale Papa Giovanni XXIII dopo il drammatico incidente accaduto a Luzzana, è stretta nel dolore. La madre è profondamente provata dalla tragedia che ha spezzato la vita del suo terzo figlio. Il ragazzo lascia quattro fratelli e sorelle, di età compresa tra i 5 e i 20 anni.

Il corpo del giovane si trova nella camera mortuaria del «Papa Giovanni» e farà ritorno a Sedhiou, nella regione sudoccidentale del Senegal, terra d’origine della famiglia, dove verrà celebrato l’ultimo saluto con il rito musulmano. «Tanti ci stanno facendo visita in queste ore – dice il padre –: amici, compagni, i nostri connazionali. Tante persone gli hanno voluto bene e continueranno a volergliene».

La raccolta fondi

In queste ore la comunità senegalese si è mobilitata per sostenere la famiglia. È stata avviata una raccolta fondi per contribuire alle spese legate al rimpatrio della salma in Senegal, dove il giovane verrà riportato per l’ultimo saluto.

«Ci aiuterà la nostra associazione – spiega il papà del ragazzo – e tante persone si stanno facendo avanti per darci una mano per il rientro di mio figlio in Senegal» Un gesto di solidarietà condiviso da amici, connazionali e dalla rete associativa che si è stretta attorno ai familiari. A darne notizia è il padre della vittima: «Ci aiuterà la nostra associazione – spiega Moussa – e tante persone si stanno facendo avanti per darci una mano per il rientro di mio figlio in Senegal».

Il 14 enne morto per annegamento, Ibrahima Ndaw Ibrahima era nato a Calcinate nel febbraio 2011 da genitori senegalesi. Aveva iniziato il suo percorso scolastico frequentando la scuola dell’infanzia a Ciserano, dove aveva vissuto anche alcuni anni della primaria, prima del trasferimento della famiglia a Pedrengo, dove aveva poi concluso la scuola primaria e proseguito il suo percorso scolastico. Un percorso accompagnato da un forte legame con il Senegal, Paese che sentiva profondamente suo e di cui era orgoglioso.

A ricordarlo è la sua ex insegnante alla scuola media di Pedrengo, Rosa Malcangi: «Aveva il Senegal nel cuore, era molto legato alla sua identità e ne andava fiero. Anche durante la prova orale dell’esame di Stato aveva scelto di parlare del Senegal», conclude Malcangi.

Stava festeggiando la fine della scuola

Il ragazzo è stato soccorso dopo essersi lanciato in una pozza d’acqua. Stava festeggiando l’ultimo giorno di scuola con i compagni. Un tuffo, poi la scomparsa sotto la superficie.

I soccorsi sono scattati immediatamente: vigili del fuoco, operatori sanitari e forze dell’ordine sono intervenuti sul posto. Il 15enne è stato recuperato da un residente della zona, esperto in immersioni, che lo ha riportato a riva. La moglie dell’uomo, infermiera, ha tentato le manovre di rianimazione. Le condizioni del ragazzo sono apparse da subito gravissime. È quindi scattata la corsa disperata in ospedale, dove per cinque giorni il giovane ha lottato tra la vita e la morte in Terapia intensiva pediatrica. Poi, lunedì pomeriggio, il decesso. «Appena mi hanno avvisato telefonicamente sono andato subito in ospedale, sono stato lì per cinque giorni – testimonia il padre Moussa –, in ospedale hanno fatto tutto quello che si poteva fare per salvare mio figlio. Abbiamo sperato fino all’ultimo, lunedì pomeriggio, ma il destino è questo e non lo decidiamo noi».

Dolore a Pedrengo e Luzzana

La notizia ha profondamente scosso Pedrengo, dove Ibrahima viveva con la famiglia, e Luzzana, il paese in cui si è consumata la tragedia. In entrambi i Comuni si moltiplicano i messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari. Il sindaco di Pedrengo, Simona D’Alba, ha espresso il proprio cordoglio: «Andremo con il parroco a trovare i familiari. È bastato un attimo per spezzare una giovane vita. Siamo dispiaciuti, abbiamo sperato. La prontezza dei soccorsi non è stata sufficiente a evitare il tragico epilogo». Il sindaco di Luzzana, Ivan Beluzzi, ha affidato il suo dispiacere a queste parole: «Queste cose non devono succedere. Noi ci prodighiamo con ordinanze, avvisi e tanto altro ancora. Poi accade questo. Ancora tutta una vita da scrivere, spezzata in un attimo, che in questo caso gli è stato fatale. Non potrò mai dimenticare il suo viso».

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