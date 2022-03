La Fiera del Libro per ragazzi a Bologna parla anche Bergamasco

«Sono orgogliosa di poter partecipare da protagonista alla Bologna Children’s Book Fair, la principale Fiera editoriale mondiale dedicata alla letteratura per bambini e ragazzi, con un’edizione 2022 che torna in presenza e molto ricca di eventi – racconta la scrittrice bergamasca Teresa Capezzuto – Lo considero un significativo riconoscimento per la mia produzione letteraria dedicata all’infanzia e all’adolescenza , ma anche un punto di partenza verso nuovi traguardi, con rinnovate energia e motivazione».