Bambino morso da un cane, operato per ferite alla gamba

L’accaduto

Giovedì, alle 12,30, il papà era andato a prenderlo fuori dalla scuola, a poche centinaia di metri da casa, ma lui era tornato da solo «perché – racconta il padre – ama passeggiare trascinando il suo zainetto. Gli stavo preparando la pasta, ma lui tardava ad arrivare». In via Leopardi, a metà strada, il piccolo è stato aggredito da un meticcio di taglia media, uscito da un’abitazione con il cancello aperto. Vedendo il cane corrergli incontro, ha lasciato lo zaino, si è voltato ed è scappato, ma l’animale l’ha steso a terra, azzannandolo alla parte superiore della gamba sinistra.

«Aggredito da un cane che pesa quasi quanto lui»

«Per un solo centimetro non è stata presa l’arteria femorale, ma gli hanno tolto la vena safena – spiega il papà del piccolo –. Il nervo safeno è stato schiacciato, ma fortunatamente altri nervi e tendini non sono stati toccati. Ora deve restare in osservazione e poi dovrà sottoporsi a un ciclo d’antibiotici per scongiurare eventuali infezioni. Lui continua a chiedermi se in quella via c’è ancora quel cane. È un bambino di 25 chili aggredito da un meticcio che pesa quasi quanto lui – continua il padre –. Adesso penso alla sua salute, ma poi presenterò denuncia perché chi ha un cane deve assumersene la responsabilità».