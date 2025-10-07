Identificato il corpo ritrovato nel bosco a Bottanuco: è di un 24enne

Non sono stati trovati segni di aggressione

Dalla prima ricognizione autoptica, sul corpo non sono stati trovati segni di aggressioni che possano far pensare a un omicidio . Il pm Carmen Santoro ha comunque disposto l’autopsia per risalire all’esatta causa e alla data del decesso. Giovedì il sostituto procuratore conferirà l’incarico al medico legale: l’esame si terrà all’ospedale Papa Giovanni dove è stata portata la salma. Da stabilire se lo studente sia morto per cause naturali o in seguito a un gesto inconsulto .

Le ipotesi sulla dinamica della morte

Il corpo di Wishwa è stato trovato sabato da due cacciatori, accanto a un giaciglio che è probabilmente stata la sua base per un determinato periodo id tempo. Non avrebbe avuto dunque un rifugio dove ripararsi e dormire. Ma bisogna anche capire quanto in quel bosco ci sia rimasto. E cioè, se è stata la sua prima e unica meta e sia morto pochi giorni dopo l’allontanamento da casa. Oppure se prima sia stato in altri luoghi e solo successivamente abbia scelto il bosco di Cerro. Se l’autopsia consentirà di stabilire la data del decesso, si riuscirà anche a capire per quanto il ragazzo ha vissuto tra la vegetazione in riva all’Adda.