Morta dopo l’incidente in piscina: un ulivo a scuola in memoria di Alice. «Conserviamo nel cuore la sua allegria»

Alice Ferrari

bambina. Alla funzione erano presenti anche i suoi genitori. «Dobbiamo dire grazie a Dio – è intervenuto in apertura di celebrazione il parroco don Santino Nicoli – per averci donato la vita della nostra cara amica Alice. Ora è con il Signore ma siamo sicuri che è qua con noi e che ci sorride come faceva ogni mattina a scuola». L’omelia è stata invece affidata a don Michael Zenoni, l’anno scorso insegnante di religione della «Torre». Il sacerdote ha invitato i compagni della bambina a conservare la sua foto e il suo banco: «Ma soprattutto – ha detto – vi invito a conservare nel cuore la sua gentilezza, la sua allegria e la sua bontà. Alice ci ha solo preceduto, ci guarda dal cielo e ci sorride. A me sembra di sentire ancora la sua voce. La sua disponibilità rimarrà nel cuore di tutti. Chi l’ha conosciuta inizia l’anno scolastico con delle lacrime ma anche con la convinzione che la ricorderemo per sempre».