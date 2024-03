Pontida, Ats sospende per 15 giorni l’accreditamento della casa di riposo

Nuovi sviluppi nella vicenda della Rsa Bramante di Pontida dove, a seguito di un’indagine e un sopralluogo dei carabinieri, sono indagate sei persone tra operatrici e dirigenti, con accuse che vanno dai maltrattamenti all’omesso controllo. Ats Bergamo ha infatti sospeso per quindici giorni l’accreditamento della struttura, in cui andranno fatti successivi interventi perché si possa dichiarare di nuovo in regola.

«Il 7 marzo 2024 ha avuto luogo un incontro, richiesto da Ats Bergamo, tra Ats e la direzione della struttura - Società Edos srl, cui fa capo la Rsa Bramante- e in un clima collaborativo, le parti hanno condiviso le criticità riscontrate sulla organizzazione della Rsa: in quella sede, Ats Bergamo ha comunicato sia la sospensione dell’accreditamento della struttura per un periodo di 15 giorni, sia tutte le azioni che dovranno essere intraprese da Edos per la ripresa dell’accreditamento stesso. I vertici della struttura hanno garantito la massima disponibilità e interesse ad attivare tutte le azioni necessarie per il ripristino urgente delle migliori condizioni per gli ospiti. Ats Bergamo ha già previsto, dopo la sospensione, le opportune attività di follow-up, per verificare la sussistenza di tutti i requisiti idonei alla prosecuzione dell’attività della struttura». Infine, Ats Bergamo precisa, di non essere stata coinvolta nell’indagine e nell’intervento dei Carabinieri presso la Rsa, avvenuto infatti senza la presenza dei suoi professionisti, per la verifica delle segnalazioni dei parenti relative ai presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti.