Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Lunedì 29 Settembre 2025

Presezzo, 90enne vittima di un tentato scippo: finisce in ospedale con una spalla rotta

IL FATTO. Una donna di 90 anni, residente in paese, è rimasta vittima di un tentato scippo mentre tornava a casa dal mercato di via Olimpia.

Remo Traina
Remo Traina

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Un’auto dei carabinieri
Un’auto dei carabinieri

Presezzo

Paura nella mattinata di lunedì 29 settembre, in via Monte Grappa a Presezzo. Una donna di 90 anni, residente in paese, è rimasta vittima di un tentato scippo mentre tornava a casa dal mercato di via Olimpia.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziana stava camminando con un sacchetto della spesa e la sua borsetta quando, verso le 11, è stata avvicinata e strattonata. Non è ancora chiaro se ad agire sia stata una sola persona o più individui.

L’aggressione ha fatto cadere la pensionata a terra ferendosi al volto. Sul posto è arrivato il personale del 118, che ha stabilizzato la donna e l’ha trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Ponte San Pietro. La borsetta, danneggiata nel tentativo di furto, non sarebbe stata sottratta.

Le indagini per risalire ai responsabili sono in corso: se ne stanno occupando i carabinieri di Curno con la polizia locale di Presezzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presezzo
Ponte San Pietro
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Sociale
Gente, Persone
Questioni sociali (generico)
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Carabinieri