Lunedì 29 Settembre 2025
Presezzo, 90enne vittima di un tentato scippo: finisce in ospedale con una spalla rotta
IL FATTO. Una donna di 90 anni, residente in paese, è rimasta vittima di un tentato scippo mentre tornava a casa dal mercato di via Olimpia.
Presezzo
Paura nella mattinata di lunedì 29 settembre, in via Monte Grappa a Presezzo. Una donna di 90 anni, residente in paese, è rimasta vittima di un tentato scippo mentre tornava a casa dal mercato di via Olimpia.
Secondo le prime ricostruzioni, l’anziana stava camminando con un sacchetto della spesa e la sua borsetta quando, verso le 11, è stata avvicinata e strattonata. Non è ancora chiaro se ad agire sia stata una sola persona o più individui.
L’aggressione ha fatto cadere la pensionata a terra ferendosi al volto. Sul posto è arrivato il personale del 118, che ha stabilizzato la donna e l’ha trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Ponte San Pietro. La borsetta, danneggiata nel tentativo di furto, non sarebbe stata sottratta.
Le indagini per risalire ai responsabili sono in corso: se ne stanno occupando i carabinieri di Curno con la polizia locale di Presezzo.
