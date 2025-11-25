Burger button
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Martedì 25 Novembre 2025

Resta grave il pizzaiolo soccorso in strada a Pontida

IL CASO. Ancora poco chiara la vicenda: il 39enne ha avuto un aneurisma, forse nella lite. Per ora nessun fascicolo.

Remo Traina
Remo Traina

I carabinieri domenica a Pontida
I carabinieri domenica a Pontida

Sono ancora molto gravi le condizioni del pizzaiolo di 39 anni, nativo del Lecchese ma da tempo residente prima a Caprino e ora a Pontida, dove lavora in un ristorante, che alle 4 della notte tra sabato e domenica è stato soccorso in un parcheggio lungo la Briantea, dov’è stato trovato riverso a terra. Accanto a lui suo fratello minore di 30 anni, anche lui soccorso incosciente. Dalle cure mediche al Papa Giovanni è emerso che il trentanovenne è stato colpito da un aneurisma: non è però stato possibile finora ricostruire se il malore sia occorso mentre litigava con il fratello (che ha problemi psichiatrici ed è a sua volta ricoverato).

Il pizzaiolo presentava solo una ferita al labbro, mentre il fratello alle mani (forse per l’urto con un’auto). Entrambi pare fossero in stato d’ebbrezza. Fino a lunedì 25 novembre la Procura, in attesa di vederci più chiaro dalle indagini dei carabinieri, non aveva ancora aperto alcun fascicolo sul caso.

