Resta grave il pizzaiolo soccorso in strada a Pontida

Sono ancora molto gravi le condizioni del pizzaiolo di 39 anni, nativo del Lecchese ma da tempo residente prima a Caprino e ora a Pontida, dove lavora in un ristorante, che alle 4 della notte tra sabato e domenica è stato soccorso in un parcheggio lungo la Briantea, dov’è stato trovato riverso a terra. Accanto a lui suo fratello minore di 30 anni, anche lui soccorso incosciente. Dalle cure mediche al Papa Giovanni è emerso che il trentanovenne è stato colpito da un aneurisma: non è però stato possibile finora ricostruire se il malore sia occorso mentre litigava con il fratello (che ha problemi psichiatrici ed è a sua volta ricoverato).