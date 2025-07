Schianto in galleria a Ponte San Pietro: muore a 17 anni

Schianto mortale, nel pomeriggio di venerdì 11 luglio, verso le 14, sull’Asse interurbano, in territorio di Ponte San Pietro. Vittima un ragazzo di 17 anni, Lucas Rojas Vacas, di Sorisole.

L’incidente stradale è avvenuto nella galleria Sant’Alessio, (tra Ponte San Pietro e Mapello) teatro, purtroppo, già in passato, di incidenti, alcuni anche mortali, da quando è stato aperto completamente l’Asse interurbano. Il giovane boliviano viaggiava in sella alla sua moto Kawasaki 125. Dopo aver percorso un tratto della strada statale Briantea, giunto all’altezza del centro commerciale Continente, ha imboccato l’Asse interurbano ed è entrato nella galleria Sant’Alessio.

Alla guida del camion 43enne

In quel momento la corsia opposta era impegnata da un mezzo pesante, guidato da un 43enne. Il motociclista di Sorisole, nel curvare a destra, per cause che sono in via di accertamento da parte della Polizia stradale di Treviglio intervenuta sul posto, si è schiantato frontalmente contro il camion. Il 17enne è morto sul colpo e la moto, nell’impatto con il mezzo pesante, ha preso fuoco. Le fiamme, poi, hanno raggiunto anche il camion. L’autista, visto quanto stava accadendo, è fuggito velocemente dalla cabina di guida del camion e, con l’estintore, ha tentato di spegnere l’incendio.

La nube di fumo nero dal sottopasso Il sottopasso è stato chiuso al traffico

(Foto di Bedolis)

Un tentativo, però, che si è rivelato vano: il fuoco ha avvolto tutta la cabina e ha bruciato la parte anteriore del veicolo. E subito la galleria è stata invasa da una colonna di fumo nero. Un grande spavento per l’autista, che ha riportato qualche bruciatura ma è praticamente uscito illeso dal drammatico schianto con il giovane motociclista boliviano. Il traffico sull’Asse interurbano si è fermato e gli automobilisti di passaggio hanno allertato il 112.

Ambulanze e forze dell’ordine

La centrale Soreu Alpi ha inviato sul luogo dell’incidente due auto medicalizzate e due ambulanze: la Croce Bianca di Calusco d’Adda e il Soccorso Cisanese. Purtroppo il personale d’emergenza non ha potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Dalmine e i pompieri volontari di Medolago che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la galleria.

Profondo il cordoglio nella comunità boliviana di Bergamo per la tragica scomparsa del giovane Due pattuglie della Polizia stradale di Treviglio, invece, coordinate dalla comandante, Laura Menotti, hanno effettuato i rilievi dell’incidente e raccolto la testimonianze dell’autista del mezzo pesante e di altri automobilisti che avrebbero assistito all’incidente, per stabilire l’esatta dinamica dello scontro frontale costata la vita al giovane boliviano. Poco dopo, sul luogo dell’incidente, è arrivato anche il padre della giovane vittima.

La circolazione stradale su l’Asse è stata regolata dai carabinieri della stazione di Ponte San Pietro con la collaborazione degli agenti di Polizia locale dei comuni di Presezzo, Brembate Sopra e Bonate Sopra. L’Asse in entrata è stato chiuso a Mapello e il traffico per raggiungere Bergamo e l’hinterland è stato dirottato sulla Briantea verso Ponte San Pietro; i veicoli provenienti da Bergamo hanno dovuto imboccare le uscite di Bonate Sopra e Terno d’Isola, vietate anche in entrata.

La camera ardente a Sorisole

I mezzi di soccorso stradale della ditta Zambelli, quindi, hanno rimosso il camion e la motocicletta distrutti nello schianto e dalle fiamme. Operai e tecnici dell’Anas sono stati impegnati sino alla tarda sera di ieri per pulire il fondo stradale ed effettuare le verifiche prima di dare il via libera al traffico. Ottenuta l’autorizzazione dal magistrato, la salma del ragazzo è stata rimossa e trasportata a Sorisole, paese (in via San Francesco) dove il 17enne abitava con la mamma da poco.