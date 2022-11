Da 15 anni la vita sale in cattedra con l’esperienza di Ragazzi On the Road. Venerdì i festeggiamenti

«Le persone - scrive Eleanor Roosevelt - crescono attraverso l’esperienza se vanno verso la vita onestamente e coraggiosamente. È così che si costruisce il carattere». È proprio questo - imparare dalla strada, sperimentare in prima persona - il motore di «Ragazzi On the Road», progetto che l’11 novembre (a partire dalle 11 al Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo info http://pernice.com/on-the-road-11-novembre/ ) festeggia i suoi primi 15 anni, in cui ha raggiunto oltre 800 giovani in Lombardia nelle province di Bergamo, Brescia, Milano e Sondrio . Quanto sia coinvolgente lo si vede stringendo le mani e guardando negli occhi i giovani dello staff, che dopo aver partecipato da studenti hanno deciso di proseguire mettendosi dalla parte degli organizzatori, a servizio di altri, per offrire anche a loro l’occasione di cambiare prospettiva. Un «allenamento alla responsabilità» importante per costruire un futuro migliore.