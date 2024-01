A Treviglio automobilisti indisciplinati, ma le sanzioni del 2023 sono più «leggere»

Mercoledì 17 gennaio al comando di piazza Insurrezione il report annuale è stato illustrato dal sindaco Juri Imeri e dal comandante Giovanni Vinciguerra, alla presenza degli ufficiali Claudio Cortesi, Giacomo Bocchi, Riccardo Zannolfi e del neoassunto Besard Kokomani. In tema di sanzioni stradali gli automobilisti si sono rivelati più indisciplinati del 2022: emesse 19.342 multe contro le 18.053 dell’anno prima, per un importo accertato di 1 milione e 650mila euro, a fronte del milione e 750mila del 2022. L’infrazione più frequente è risultata la sosta irregolare, tradotta in 12.621 multe contro le 10.415 precedenti, seguita dall’eccesso di velocità con 1.746 casi (2.526 l’anno prima), per lo più rilevati sull’ex Statale 42 dall’autovelox e in parte dal telelaser. La mancata revisione dei veicoli passa da 510 casi agli 844 del 2023, l’assenza di copertura assicurativa (296 e prima 450) e la guida con telefono, 71 sanzioni contro le 176 del 2022. Multati anche 42 automobilisti senza patente, 235 per avere occupato in sosta spazi per i disabili, 73 con guida senza cinture di sicurezza: complessivamente decurtati 4.029 punti patente (6.438 nel 2022). Calano le infrazioni alla guida di monopattini, 33 contro le 37 del 2022, e in tema d’infortunistica stradale sono 176 gli incidenti rilevati, nessuno dei quali mortali, e 102 quelli con feriti.