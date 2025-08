Addio all’avvocato Dido Pizzocheri: «Un esempio»

Soprannominato da molti come «Dido», era molto conosciuto per la sua professione sia nella Bassa che in città, dove per anni aveva avuto un ufficio anche in via Camozzi. Domenica 3 agosto, all’alba, è stato colto da un malore improvviso nel letto di casa, in via Duca d’Aosta a Romano di Lombardia, dove si trova anche il suo studio. I familiari hanno subito allertato i soccorsi, ma purtroppo l’intervento dei sanitari non ha potuto fare nulla per salvargli la vita.