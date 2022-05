Aggredito in negozio ad Antegnate, la figlia: «Perché colpirlo?»

«Se l’accoltellatore di mio padre avesse voluto fare una rapina non lo avrebbe preso alle spalle e colpito alla gola, ma avrebbe puntato subito alla cassa. Non riesco a immaginarmi il motivo dell’accaduto». Questa la considerazione di Nadia Brescianini , la figlia di Angelo, 69 anni, tabaccaio di Antegnate assalito e ferito nel pomeriggio di venerdì 20 maggio nel suo negozio da uno sconosciuto che gli ha inferto un taglio alla gola che fortunatamente non ha reciso arterie importanti.