Ancora baby gang nella Bassa, denunciati 5 giovani

Due giovani minorenni, residenti nella Bassa, sono stati individuati e denunciati per rapina aggravata ai danni di un altro minore avvenuta a Treviglio verso le 2.30 della notte tra sabato e domenica 10 marzo. La vittima ha riferito che, mentre stava rientrando a casa da solo per le vie del centro di Treviglio, è stato avvicinato da due ragazzi: dopo averlo minacciato con un coltello, i due si sarebbero fatti consegnare il poco denaro contante che possedeva.La denuncia del giovane ha fatto scattare le indagini che hanno portato la polizia di Treviglio e la polfer ad indentificare in poco tempo diversi giovani tra cui i due presunti aggressori.