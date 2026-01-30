Burger button
Cronaca / Pianura
Venerdì 30 Gennaio 2026

Assalto alla farmacia di Pagazzano, colpo nella notte per qualche centinaia di euro

LA SPACCATA. Colpo nella notte tra giovedì e venerdì 30 gennaio a Pagazzano, dove una banda è entrata in azione e ha assaltato la farmacia di via Roma, in centro al paese.

Diego Defendini
Diego Defendini
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Manutenzione all’ingresso della farmacia
Manutenzione all’ingresso della farmacia

Pagazzano

Stando alle prime ricostruzioni, ignoti sarebbero entrati in azione in tarda nottata: prima hanno sollevato la serranda in metallo presente e poi, con un piede di porco, hanno fatto leva sulla maniglia, riuscendo così ad entrare. Una volta all’interno la banda ha preso di mira la cassa, asportando il cassetto con il denaro di fondo cassa presente all’interno.

La porta di ingresso manomessa
La porta di ingresso manomessa

A causa dell’effrazione è scattato l’allarme, con gli uomini delle forze dell’ordine che sono stati immediatamente allertati. Il raid è durato pochi minuti e la banda si è dileguata poco dopo, facendo perdere le sue tracce. Il bottino, fortunatamente, non è stato ingente: qualche centinaia di euro. Il giorno successivo i proprietari hanno sporto regolare denuncia, con falegnami e carpentieri che sono intervenuti per riparare l’infisso forzato. Il negozio, all’interno, non ha subìto particolari danni. Gli uomini delle forze dell’ordine hanno avviato le indagini per individuare i colpevoli.

Diego Defendini
