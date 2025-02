Auto in sosta in una piazzola travolta da un tir: morto 57enne di Caravaggio

Il tir senza controllo

I soccorsi in azione

Immediata la chiamata al 112 che ha inviato sul posto due auto mediche e due ambulanze in codice rosso. Il 52enne è stato soccorso dal personale della Croce rossa di Palazzolo e trasferito in ospedale a Chiari in codice giallo. Per il 57enne, invece, non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso. Sarà ora la Polizia stradale di Chiari a fare chiarezza sull’accaduto. Sul posto anche i Vigili del fuoco di Romano di Lombardia e il personale di Brebemi per mettere in sicurezza la carreggiata. Al momento, il pm di turno Maria Esposito non ha disposto accertamenti medico legali sul corpo della vittima. Sono stati invece eseguiti quelli tossicologici per accertare le condizioni del camionista.