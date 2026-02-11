Aveva investito due agenti a Roma. Arrestato latitante a Roma

È stato arrestato a Mozzanica il 49enne peruviano ricercato per il violento investimento di due agenti della Polizia di Stato avvenuto la scorsa estate a Roma. L’uomo era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale capitolino il 27 gennaio scorso con l’accusa di resistenza e lesioni personali a pubblico ufficiale.

L’arresto è stato eseguito il 4 febbraio 2026 dai carabinieri della Sezione Radiomobile, che hanno posto fine alla latitanza dell’uomo, ritenuto responsabile di una grave aggressione avvenuta il 18 agosto 2025 nei pressi del cimitero Flaminio, nella Capitale.

l ricercato avrebbe utilizzato diversi alias e documenti contraffatti, tra cui un passaporto argentino falso impiegato per il noleggio di veicoli, riuscendo così a sottrarsi inizialmente alla cattura

L’investimento e la fuga

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, durante un controllo di routine il 49enne avrebbe puntato l’auto contro due agenti, investendoli a velocità sostenuta e provocando loro gravi traumi agli arti. Nonostante l’esplosione di un colpo di arma da fuoco a scopo intimidatorio da parte degli operatori, l’uomo era riuscito a fuggire, facendo perdere le proprie tracce.

Le successive indagini, coordinate dalla Procura di Roma, hanno fatto emergere un articolato sistema di occultamento dell’identità: il ricercato avrebbe utilizzato diversi alias e documenti contraffatti, tra cui un passaporto argentino falso impiegato per il noleggio di veicoli, riuscendo così a sottrarsi inizialmente alla cattura.

Il fermo in provincia di Bergamo

Determinante è stata l’attività di controllo del territorio condotta dai carabinieri bergamaschi. Il latitante è stato intercettato a Mozzanica mentre era alla guida di una Volkswagen Golf intestata a una società di autonoleggio romana.