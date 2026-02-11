Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Pianura
Mercoledì 11 Febbraio 2026

Bloccano le strade a Verdellino per assaltare la cassaforte, ma è vuota

BANDA IN AZIONE. Il colpo in piena notte sulla Francesca: forzati cancello e porta, poi la fuga. Già pronto un piccolo carretto per caricare il forziere, lasciato aperto dopo un precedente furto.

Fabio Conti
Fabio Conti
Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il punto vendita di capi d’abbigliamento preso di mira dai malviventi nella notte tra domenica e lunedì
Il punto vendita di capi d’abbigliamento preso di mira dai malviventi nella notte tra domenica e lunedì
( foto cesni)

Verdellino

Per bloccare le vie d’accesso alle forze dell’ordine hanno buttato a terra da un lato dei bancali in legno e dall’altro i grossi bidoni dell’immondizia, quelli – per intenderci – condominiali. In questo modo hanno avuto via libera per assaltare, passando dal retro, un grosso negozio di abbigliamento della catena Pepco, all’angolo tra l’ex statale 42 e la provinciale Francesca, nel territorio di Verdellino. Il loro obiettivo era portare via la cassaforte, probabilmente di peso: avevano infatti preparato anche un carretto di quelli usati per caricare le balle di fieno nei campi della zona. Invece, alla fine, sono scappati a mani vuote: la cassaforte c’era, ma aperta e vuota.

Cassaforte aperta, la decisione dopo un furto analogo

Dopo un precedente e analogo furto, alcuni mesi fa, nel punto vendita avevano deciso così. Evidentemente non ne erano a conoscenza i ladri entrati in azione a mezzanotte in punto della notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio in questa zona commerciale al confine tra i comuni di Verdellino, Ciserano, Arcene e Verdello. Il capannone ospita un ristorante sushi, una sala slot e un supermercato della catena «iN’s» sul lato verso l’ex statale 42, mentre sulla Francesca si affacciano un’altra sala slot, un’ottica e appunto il punto vendita di abbigliamento Pepco, marchio polacco con sede a Londra e con diversi store anche in Italia.

Alcuni testimoni hanno visto due persone

Alcuni testimoni presenti al ristorante cinese hanno visto due persone, ma probabilmente la banda – ben organizzata – era formata da almeno il doppio delle persone.

Le attività commerciali non sono però accessibili direttamente dalle due arterie stradali – tra l’altro, di giorno, tra le più trafficate dell’intera provincia –, perché davanti è presente una strada parallela con dei parcheggi. I cui imbocchi si trovano uno verso l’ex statale e l’altro sul lato della Francesca, al confine con un distributore di carburante. I malviventi entrati in azione l’altra notte hanno bloccato entrambi gli accessi: alcuni testimoni presenti al ristorante cinese hanno visto due persone, ma probabilmente la banda – ben organizzata – era formata da almeno il doppio delle persone.

Il colpo

Preparato il carretto ad accogliere il forziere, hanno forzato la cancellata in ferro dell’ingresso e poi la porta sul retro del punto vendita, entrandovi.

Bloccati gli accessi con i bancali da un lato e i bidoni dell’immondizia dall’altro, i malviventi si sono diretti sul retro del complesso commerciale, imboccando via Francesca Vecchia, una strada sterrata che costeggia le attività commerciali, fino ad arrivare proprio dietro Pepco: preparato il carretto ad accogliere il forziere, hanno forzato la cancellata in ferro dell’ingresso e poi la porta sul retro del punto vendita, entrandovi. Scattato l’allarme, hanno comunque raggiunto il loro obiettivo, la cassaforte.

La sorpresa e la fuga

In pochi minuti sono arrivati sul posto le guardie giurate e i carabinieri. I ladri si erano però già allontanati a mani vuote.

Pensavano di avere comunque del tempo perché l’eventuale intervento della vigilanza privata e delle forze dell’ordine sarebbe stato rallentato dalle due strade bloccate. La cassaforte era però vuota: a quel punto si sono dileguati, scappando a piedi nei campi sul retro, verso Arcene. In pochi minuti sono arrivati sul posto le guardie giurate e i carabinieri del nucleo radiomobile di Treviglio e della stazione di Zingonia. I ladri si erano però già allontanati a mani vuote.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Verdellino
Arcene
Ciserano
Verdello
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Politica
Enti locali
Carabinieri