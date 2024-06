Caravaggio, mercoledì 26 la cerimonia civica: «Ricorderemo insieme Fatou»

Patrik Pozzi

Si terrà mercoledì in piazza Castello a Caravaggio la cerimonia per ricordare Fatou Sarr, la bambina di 11 anni originaria nel Senegal, morta giovedì pomeriggio all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere rimasta coinvolta in un tragico incidente avvenuto, lunedì, al Parco acquatico Aquaneva di Inzago (Milano). I dettagli dell’evento sono ancora in fase di definizione da parte dei familiari della ragazzina e dell’amministrazione comunale. Certo è che la cerimonia sarà di natura civica: punterà a unire nel dolore per la tragedia accaduta sia la comunità cattolica sia quella musulmana di Caravaggio (i genitori della undicenne sono musulmani).

Non sarà presente il feretro di Fatou, la cui salma si trova composta nella camera mortuaria dell’ospedale. Si è in attesa che la Procura di Milano disponga l’autopsia, a cui parteciperanno i consulenti di tutte le parti coinvolte nella vicenda. Una volta che l’autorità giudiziaria avrà dato il via libera alla sepoltura, la undicenne sarà riportata in Senegal, nell’isola di Bettany, dove era nata e cresciuta, prima di raggiungere lo scorso ottobre, insieme alla mamma, il padre a Caravaggio. Per il trasporto della salma in Senegal, giovedì pomeriggio i familiari avevano lanciato una raccolta fondi.