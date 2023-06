Carico si ribalta, muore un camionista 67enne di Fara d’Adda

Tragedia lunedì in tarda mattinata lungo la nuova Lecco-Ballabio, carreggiata che scende verso la città, poco prima dello svincolo per via ai Poggi. Un camion autoarticolato, di proprietà di un’azienda milanese, che trasportava un grande carico di asfalto rimosso da manto stradale ha impattato contro il muro di sostegno laterale sulla destra.