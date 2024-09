Cibo non conservato correttamente e lavoro nero, a Boltiere multa da 8 mila euro a un negozio

I carabinieri di Zingonia, al termine di una serie di controlli, lo scorso 29 agosto ha sanzionato un’attività commerciale di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di Boltiere. Nel corso di un’spezione, sono state rilevate numerose violazioni in particolare in materia igienico-sanitaria e amministrativa in quanto gli alimenti non erano ben sigillati: le sanzioni comminati sono di circa 8mila euro.