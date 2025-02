Controlli contro l’abbandono dei rifiuti e incidenti stradali: la polizia locale della Bassa orientale dà i numeri

Tremila chiamate in più per la sala operativa del distretto della polizia locale della Bassa orientale lo scorso anno rispetto al 2023. Chiamate in arrivo da tutta Italia e anche da altre nazioni europee come Francia , Polonia e Germania. È uno dei dati di sintesi dell’attività nel 2024 del personale della polizia locale con sede a Romano che si occupa anche di Covo e di Bariano.

Una struttura complessa che dovrebbe essere meglio conosciuta dai cittadini come hanno auspicato i sindaci di Romano Gianfranco Gafforelli e di Bariano Andrea Rota in occasione della presentazione del rendiconto dell’attività dello scorso anno. Per fare conoscere il lavoro e l’impegno del personale al comando di Arcangelo Di Nardo in situazioni spesso non facili.

46 incidenti in un anno

Nel 2024 la Polizia locale ha rilevato 46 incidenti con 56 feriti nei tre Comuni interessati. Gli accertamenti ambientali, soprattutto il contrasto dell’abbandono dei rifiuti ha visto nel 2024 158 violazioni amministrative e 19 penali contestate.

Al centro del lavoro del 2024 il contrasto dell’abbandono dei rifiuti Per quanto riguarda le violazioni al codice della strada nel 2024 sono tutte in calo rispetto al 2023 ad eccezione della guida in stato di ebbrezza o con il mezzo non assicurato mentre i punti decurtati dalle patenti sono stati nel 2024 7.068 contro i 3.967 dell’anno precedente.

263 telecamere per la videosorveglianza

Le multe per la sosta a pagamento sono diminuite dalle 2.043 del 2023 alle 1.324 del 2024 e c’è stato il cambio della società di gestione. I ricavi dalle multe sommano a circa 650 mila euro in linea con le previsioni. Il sistema di video sorveglianza presso la sala operativa del comando di Romano, dei tre Comuni soci del distretto di polizia locale dispone complessivamente di 263 telecamere di varia tecnologia che i Comuni interessati intendono implementare.

Obiettivi 2025: nuovi agenti e più pattugliamento per le strade