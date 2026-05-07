Dalmine, scontro tra un camion e un’auto: quattro feriti in autostrada. Coinvolti tre bambini
LO SCONTRO. Incidente nel tardo pomeriggio di giovedì 7 maggio sull’A4, all’altezza di Dalmine in direzione Bergamo: coinvolti un camion e una vettura. Sarebbero coinvolte anche due bambine di 7 e 10 anni e un bimbo di 5 anni.
Dalmine
Traffico in tilt nel tardo pomeriggio di giovedì 7 maggio sull’autostrada A4, dove un incidente avvenuto attorno alle 17.30 sta provocando lunghe code in direzione Bergamo.
Lo schianto si è verificato all’altezza di Dalmine e ha coinvolto un camion e un’auto. Secondo le prime informazioni, sarebbero quattro le persone rimaste ferite, fortunatamente non in maniera grave. Sul posto sono intervenuti tre ambulanze e un’automedica inviate dal 118. Sono coinvolti una donna, due bambine di 7 e 10 anni e un bimbo di 5 anni.
Lunghe code
Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: si registrano circa tre chilometri di coda tra Capriate e Dalmine, con rallentamenti anche in uscita al casello di Capriate.Il traffico è segnalato sull’A4 e sulle vie esterne in particolare sulla Dalmine-Villa d’Almè dove c’è stato un precedente incidente. Per i rilievi e la gestione del traffico è intervenuta la polizia stradale di Seriate.
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