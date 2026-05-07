Dalmine, scontro tra un camion e un’auto: quattro feriti in autostrada. Coinvolti tre bambini

Lo schianto si è verificato all’altezza di Dalmine e ha coinvolto un camion e un’auto. Secondo le prime informazioni, sarebbero quattro le persone rimaste ferite, fortunatamente non in maniera grave. Sul posto sono intervenuti tre ambulanze e un’automedica inviate dal 118. Sono coinvolti una donna, due bambine di 7 e 10 anni e un bimbo di 5 anni.