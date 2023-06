«Era al secondo giorno da caporeparto», a Spirano dolore per Piergiovanni

«Era appena partito da qui per andare al lavoro, ma è riuscito a percorrere forse un chilometro o poco più. Era felicissimo per il nuovo incarico di caporeparto della salumeria all’Unes di Trezzano Rosa, che gli era stato comunicato giusto sabato. Sarebbe stato il suo secondo giorno. E, invece, tutto è finito all’improvviso». Nell’abitazione al 10 di vicolo Pagani, nel cuore di Spirano, in un cortile a pochi metri da piazza Libertà, si sono riuniti tutti: amici e parenti di Piergiovanni Finazzi, per stringersi alla moglie Evelin Defendi – «Eravamo sposati da 25 anni», sussurra commossa – e ai figli Luca, 25 anni, e Nicol, 19.