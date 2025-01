Ex prof ucciso in Tunisia: insegnò al liceo «Galilei» di Caravaggio

«Paolo era una persona e un amico solare, contento di vivere, con un ottimo rapporto con gli studenti. All’epoca il Galilei di Caravaggio era appena nato ed eravamo come una famiglia. La notizia della sua drammatica morte ha davvero sconvolto tutti noi suoi ex colleghi». Il professor Giuseppe Vona ricorda con un misto di nostalgia e dolore l’amico ed ex docente Paolo Corsi, ucciso a 73 anni durante una rapina in casa in Tunisia. Dal 1982 al 1987, all’inizio della sua carriera di professore delle scuole superiori, Corsi – nativo di Ripatransone,

Paolo Corsi nell’Ascolano – aveva insegnato italiano, latino e storia al biennio del liceo scientifico di Caravaggio. «Me lo ricordo come molto simpatico, gentile e affabile – sottolinea l’ex vicepreside Laura Imeri –: lo choc per la sua morte è davvero grande. Anche se non eravamo più in contatto, ogni volta che passavo nelle Marche pensavo a lui». Il collega Vona, poi trasferito nella sua Ragusa, è coetaneo: «In quegli anni io, Paolo e altri tre colleghi abitavamo a Bergamo e in auto ci alternavamo a guidare per raggiungere tutti i giorni Caravaggio: per questo ci eravamo molto legati e con un bel rapporto. Paolo ebbe poi l’abilitazione per insegnare anche greco e fu trasferito a Roma, dove insegnò a lungo in un liceo ai Parioli».