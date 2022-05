Fara Gera d’Adda, si sente male in auto e poi si schianta: muore 41enne

Un malore improvviso, forse un infarto, gli ha fatto perdere il controllo del Suv mentre percorreva la provinciale 184 bis in località Taranta, al confine tra Fara d’Adda e Cassano. Il suo Mitsubishi Outlander, privo di controllo, ha iniziato a sbandare sulla carreggiata, ha tamponato violentemente una Panda per finire la sua corsa dritto contro un palo della luce, in mezzo a un campo agricolo.