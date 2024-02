Fornovo spaccato in due per i lavori: il sindaco s’inventa youtuber per spiegare tutti i cambi

I lavori che interesseranno il centro di Fornovo San Giovanni saranno così impattanti che il sindaco Fabio Carminati ha ritenuto opportuno trasformarsi per una volta in uno youtuber: il primo cittadino ha pubblicato sabato 24 febbraio, su YouTube, un video in cui spiega quali saranno le conseguenze dell’intervento sulla rete fognaria e idrica della centrale via Matteotti che, da mercoledì 28 febbraio ai prossimi due mesi, causerà la chiusura alle auto del tratto di strada fra via Circonvallazione e il ponte Rino sulla roggia che attraversa Fornovo.

La chiusura di questo viadotto spaccherà di fatto il paese, rendendo impossibile il passaggio (se non a piedi o in bicicletta) fra la zona est e quella ovest, dove si trova il centro con i tutti i servizi. Di conseguenza il Comune si è visto costretto a una modifica generale della viabilità: «Ci rendiamo conto – sostiene Carminati nel video – che sarà un intervento impattante. Ma sarebbe folle rifare la pavimentazione di via Matteotti senza risolvere le problematiche che ci sono state in passato e che potrebbero ripresentarsi in futuro sulla rete idrica e fognaria». L’intervento previsto rientra nel più ampio progetto, partito ad agosto e del costo di 1,9 milioni di euro, della riqualificazione di piazza San Giovanni e, appunto, della vicina via Matteotti.