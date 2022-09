Giovane gravissimo in ospedale, si indaga: è stata un’aggressione

Un altro fatto di violenza si registra a Caravaggio. Dopo la sparatoria a inizio mese in via Pirolo, nei giorni scorsi si è verificata un’aggressione di cui è rimasto vittima un giovane di 23 anni, F.F., residente in paese insieme alla madre : il ventitreenne, a causa delle ferite riportate alla testa, è ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è già stato sottoposto a due operazioni. Su quanto accaduto al giovane stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Treviglio. I contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire: inizialmente, infatti, ai militari era risultato che il ventitreenne fosse rimasto coinvolto in un incidente mentre era in bicicletta. Le ferite riportate alla testa, però, non sono poi risultate compatibili con un sinistro.