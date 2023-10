Giovane picchiato a Cologno: difendeva la sua ragazza da una gang di ventenni

Due aggressioni in strada si sono registrate a Cologno al Serio e Pontirolo Nuovo. La prima nella notte tra il 9 e il 10 settembre, la seconda lo scorso mercoledì sera. A Cologno un ragazzo di 30 anni ha denunciato ai carabinieri di essere stato aggredito per difendere la fidanzata di 26 anni dopo la festa di fine estate. La mamma, Rita Pagani, ha lanciato un appello: «C’erano altre persone: se qualcuno ha visto qualcosa, si faccia avanti». Il figlio vive a Urgnano con la fidanzata e sarebbe stato aggredito in via Solferino da un gruppetto di ventenni. Gli aggressori, fuggiti, non sono stati identificati dai carabinieri di Treviglio, intervenuti sul posto. Ancora poco chiara, però, la dinamica: sono in corso le indagini e al vaglio dei militari della stazione di Urgnano ci sono le immagini delle telecamere di videosorveglianza. «Ho paura per mio figlio, qualcuno voleva fargli del male e ci è riuscito – aggiunge la madre –. È stato pestato poco dopo che io avevo lasciato la festa. La fidanzata è rimasta illesa fisicamente, ma psicologicamente è molto traumatizzata dopo aver visto il pestaggio in diretta senza poter fare nulla».

Più recente l’episodio di Pontirolo, raccontato da un testimone e avvenuto in via Papa Giovanni XXIII, in pieno centro: «Mi trovo davanti sei ragazzi, dai 15 ai 17 anni, che stanno pestando un ragazzino visibilmente più minuto: mi fermo, alzo la voce e, assieme a me, inizia ad alzare la voce anche una signora che abita appena sopra. Loro, dopo aver alzato in due il ragazzino e averlo sbattuto a terra di schiena, si fermano, mi dicono di star tranquillo e se ne vanno portandosi dietro il giovane».