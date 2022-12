Il sorriso di Alin si è spento a 17 anni: dolore per l’incidente di Caravaggio

Dolore a Caravaggio per la tragica morte di Alin Marin Costin Varna, un ragazzo di soli 17 anni che nella serata di martedì ha perso la vita in un tragico incidente sulla statale 11 nei pressi della «curva dell’Ancillotto» . Il giovane, verso le 22, era in sella al suo scooter quando si è scontrato frontalmente con un’auto: un impatto violentissimo, che purtroppo è stato fatale. Alin abitava a Caravaggio con i genitori – la famiglia è di origini romene – e sempre a Caravaggio vive anche la sorella più grande, sposata. La famiglia è conosciuta anche a Treviglio dove aveva vissuto fino al 2017 prima di trasferirsi nel comune vicino.