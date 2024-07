In soli dieci giorni già tre bergamaschi vittime della strada

Anche un ciclista vittima della strada

È invece morto travolto da una moto, venerdì 28 giugno, mentre attraversava la provinciale in bicicletta Giovanni Ferrari, 80 anni di Osio Sotto, che nel pomeriggio di quel giorno ha lasciato la sua abitazione nella centralissima via Vittorio Alfieri per fare una pedalata in paese e sbrigare qualche commissione. Mancavano pochi minuti alle 16 quando sulla sua bicicletta blu è sbucato da via Ciserano, la strada che porta all’ospedale di Zingonia, e ha attraversato la provinciale 525 che in quel tratto è strada comunale e prende il nome di via Milano. Era arrivato quasi dall’altro lato della strada quando un uomo di 52 anni di Dalmine, su una moto Yamaha Tracer 900 che viaggiava in direzione di Brembate, l’ha investito. L’urto è stato violento e il pensionato è stato proiettato verso l’alto ed è caduto sull’asfalto vicino al marciapiede, la bicicletta si è piegata contro un paletto che delimita la carreggiata mentre la moto ha proseguito la sua corsa per una decina di metri finendo sulla corsia opposta.