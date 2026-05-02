Incendio al San Marco, fumo dall’interrato: evacuato tutto l’ospedale. Reparti agibili, pazienti rientrati - Foto e video

Evacuazione nella mattinata di sabato 2 maggio al Policlinico San Marco di Zingonia a causa di un principio di incendio. Intorno alle 10 è scattata la maxi emergenza nell’ospedale del Gruppo San Donato: inizialmente, in via precauzionale, erano stati evacuati il terzo e il quarto piano. Con il passare delle ore, l’intero ospedale è stato evacuato per consentire le verifiche di sicurezza. Tutti i reparti sono stati successivamente areati e dichiarati agibili.

L’evacuazione dei pazienti (con i volti schermati)

Le operazioni si sono svolte in modo ordinato e senza criticità. Intorno alle 11 è iniziato il rientro dei degenti nei reparti. Durante tutta l’emergenza, i pazienti sono stati costantemente tenuti sotto controllo da infermieri, medici e personale fisioterapico. Non si registrano feriti né problemi sanitari legati all’evacuazione.

Il sopralluogo dei Vigili del fuoco

(Foto di Cesni) Il fumo esce dai locali interrati

Pazienti e personale sanitario erano stati fatti uscire in sicurezza, con l’intervento di numerosi mezzi di soccorso. Sul posto anche i Vigili del fuoco, che hanno effettuato i sopralluoghi.