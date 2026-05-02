Incendio al San Marco, fumo dall’interrato: evacuato tutto l’ospedale. Reparti agibili, pazienti rientrati - Foto e video
L’INCENDIO. Maxi emergenza alle 10 di sabato 2 maggio a Zingonia per un principio di incendio nel locale dei server: nessun ferito né criticità. Medici e infermieri sempre accanto ai degenti durante lo sgombero.
Evacuazione nella mattinata di sabato 2 maggio al Policlinico San Marco di Zingonia a causa di un principio di incendio. Intorno alle 10 è scattata la maxi emergenza nell’ospedale del Gruppo San Donato: inizialmente, in via precauzionale, erano stati evacuati il terzo e il quarto piano. Con il passare delle ore, l’intero ospedale è stato evacuato per consentire le verifiche di sicurezza. Tutti i reparti sono stati successivamente areati e dichiarati agibili.
Le operazioni si sono svolte in modo ordinato e senza criticità. Intorno alle 11 è iniziato il rientro dei degenti nei reparti. Durante tutta l’emergenza, i pazienti sono stati costantemente tenuti sotto controllo da infermieri, medici e personale fisioterapico. Non si registrano feriti né problemi sanitari legati all’evacuazione.
Pazienti e personale sanitario erano stati fatti uscire in sicurezza, con l’intervento di numerosi mezzi di soccorso. Sul posto anche i Vigili del fuoco, che hanno effettuato i sopralluoghi.
Secondo le prime informazioni, l’incendio sarebbe partito da un locale tecnico nell’area interrata, dove sono presenti server informatici. Il fumo si è propagato ai piani superiori, uscendo anche dal tetto. L’origine del rogo è stata individuata ed è rimasto circoscritto al locale tecnico, senza pericoli per le persone. Il pronto soccorso resta aperto per eventuali accessi autonomi, ma non sta ricevendo pazienti trasportati dal 118.
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