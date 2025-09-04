Incidente di Brignano, ancora gravissimo il 19enne di Cologno

I soccorritori si sono trovati davanti una scena terribile: cinque auto distrutte, una Bmw finita in un campo di mais ribaltata con il motore rimasto in mezzo alla carreggiata. Il conducente, un ragazzo di 19 anni residente a Cologno al Serio, incastrato tra le lamiere, è stato estratto dai vigili del fuoco e trasportato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: le sue condizioni sono gravissime ed è stato subito sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

«La Bmw è finita nel campo, sono scesa e ho visto il disastro. Sono sotto choc, questa è una strada dove le auto vanno a velocità troppo elevata» Lo schianto mercoledì 3 settembre alle 19.30 sulla provinciale 128 a Brignano Gera d’Adda, sulla strada per Castel Liteggio, frazione di Cologno al Serio. «Stavo tornando a casa quando ho visto la Bmw uscire da un tratto in curva e arrivare come un missile nella mia corsia – racconta Claudia Lotti, studentessa di Vailate, nel Cremasco, alla guida di una Fiat 500 –. Ha centrato l’auto davanti alla mia e ho temuto il peggio, invece la mia auto è stata danneggiata solo dai detriti della Ford C Max che mi precedeva. La Bmw è finita nel campo, sono scesa e ho visto il disastro. Sono sotto choc, questa è una strada dove le auto vanno a velocità troppo elevata».

La ricostruzione dello schianto

Secondo la ricostruzione dei testimoni, la Bmw ha colpito per prima la Ford C Max, distruggendole la fiancata destra, poi una Peugeot 207 su cui viaggiava una coppia con una donna incinta, poi una Volkswagen Golf. In quest’ultimo impatto la Bmw ha perso il motore che è rimasto in mezzo alla strada: i detriti hanno colpito una Panda mentre la Bmw si è ribaltata sul fianco destro nel campo di mais adiacente. Il diciannovenne, privo di sensi, è rimasto incastrato mentre altre 5 persone che viaggiavano sulle auto colpite sono rimaste ferite: tre donne di 27, 29 e 46 anni e due uomini di 28 e 57, tutti in codice giallo e verde trasportati negli ospedali di Treviglio, Papa Giovanni XXIII e Gavazzeni di Bergamo. La ventenne sulla 500 e un 35enne su una Panda sono rimasti illesi.

Incidente a Brignano

(Foto di Luca Cesni)

I soccorsi in azione

Sul posto sono accorse tre ambulanze della Croce Rossa di Urgnano e Martinengo, due auto medicalizzate e l’elisoccorso da Bergamo. I vigili del fuoco sono arrivati con due squadre da Treviglio e due da Dalmine, a cui si è aggiunta anche l’unità cinofila per cercare eventuali altri feriti nel campo di mais. Non si sapeva infatti se sulla Bmw ci fosse solo il conducente. Alcuni feriti, che non riuscivano più a uscire dalle portiere piegate, sono stati scarcerati dai Vigili del fuoco.