Cronaca / Pianura
Giovedì 22 Gennaio 2026

Insegue la ex moglie in auto e la minaccia: arrestato a Osio Sopra

I CARABINIERI. La donna, in macchina con la figlia, è riuscita a chiamare i carabinieri: «Mi sta inseguendo». L’uomo ha continuato a pronunciare frasi intimidatorie anche una volta sopraggiunte le forze dell’ordine.

È stato arrestato dai Carabinieri di Osio Sotto un uomo di 40 anni, di nazionalità marocchina e residente in provincia di Bergamo, accusato di atti persecutori e gravi minacce nei confronti dell’ex moglie. La donna, già in passato vittima di reiterate violenze, era stata anche collocata insieme ai figli minori in una struttura protetta.

L’intervento dei militari risale alla serata del 15 gennaio, intorno alle 20, quando la vittima, una 45enne residente a Dalmine, ha contattato il 112 riferendo di essere seguita in auto dall’ex marito mentre viaggiava con la figlia. Visibilmente spaventata, la donna ha indicato la presenza dell’uomo a bordo di una Volkswagen Tiguan bianca.

L’ha inseguita in auto

I Carabinieri sono intervenuti al distributore Eni di via Papa Giovanni XXIII, a Osio Sopra, dove hanno individuato entrambi i veicoli. L’uomo, identificato sul posto, ha continuato a tentare di avvicinarsi alla ex moglie, mantenendo un atteggiamento aggressivo e pronunciando frasi intimidatorie anche alla presenza dei militari.

In caserma la donna ha sporto querela, ricostruendo un lungo quadro di violenze domestiche, minacce di morte, pedinamenti e comportamenti ossessivi protrattisi negli anni, anche davanti alle figlie minori. Alla luce della flagranza e della pericolosità del soggetto, l’uomo è stato arrestato e tradotto in carcere su disposizione del Pubblico ministero. Il 17 gennaio il Gip ha convalidato l’arresto disponendo gli arresti domiciliari.

Osio Sopra
Bergamo
Dalmine
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Sociale
famiglia
Questioni sociali (generico)
Politica
governo
Carabinieri