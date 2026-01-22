Insegue la ex moglie in auto e la minaccia: arrestato a Osio Sopra

È stato arrestato dai Carabinieri di Osio Sotto un uomo di 40 anni, di nazionalità marocchina e residente in provincia di Bergamo, accusato di atti persecutori e gravi minacce nei confronti dell’ex moglie. La donna, già in passato vittima di reiterate violenze, era stata anche collocata insieme ai figli minori in una struttura protetta.

L’intervento dei militari risale alla serata del 15 gennaio, intorno alle 20, quando la vittima, una 45enne residente a Dalmine, ha contattato il 112 riferendo di essere seguita in auto dall’ex marito mentre viaggiava con la figlia. Visibilmente spaventata, la donna ha indicato la presenza dell’uomo a bordo di una Volkswagen Tiguan bianca.

L’ha inseguita in auto

I Carabinieri sono intervenuti al distributore Eni di via Papa Giovanni XXIII, a Osio Sopra, dove hanno individuato entrambi i veicoli. L’uomo, identificato sul posto, ha continuato a tentare di avvicinarsi alla ex moglie, mantenendo un atteggiamento aggressivo e pronunciando frasi intimidatorie anche alla presenza dei militari.